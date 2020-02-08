Россия в последние годы всё внимательнее присматривается к Центральной Америке. Такой вывод следует из доклада американского Института исследований внешней политики, с которым ознакомился NEWS.ru. Долгое время этот регион считался сферой влияния Соединённых Штатов, а присутствие там России не выходило за рамки одной страны — Никарагуа. Однако похолодание отношений Центральной Америки с США и наступление эры антироссийских санкций Запада заставили обоих игроков искать новых партнёров на мировой арене.

Как считают авторы документа , с 2010-х Россия начала стремиться разнообразить свои дипломатические отношения на фоне неурядиц с западными державами. Центральноамериканские государства в свою очередь хотели привлечь любые иностранные инвестиции, в том числе и российские. Сложившиеся обстоятельства открыли новые возможности для взаимодействия. Правда, говорить о настоящем партнёрстве с этими странами сложно. Если Венесуэла, Куба и Никарагуа, традиционные союзники Москвы в этой части света, делают однозначный выбор в пользу нашей страны, то их соседи предпочитают вести дела также и с Соединёнными Штатами.

Charles Reed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако после прихода к власти в США Дональда Трампа были сокращены многие программы помощи Центральной Америке. Причина в том, что глава Белого дома твёрдо верит: из этих государств прибывают лишь нелегальные мигранты, преступники и наркотики, а местные правительства ничего не делают, чтобы этому противостоять. Аналогичные обвинения со стороны президента звучали и в адрес Мексики, но с ней Вашингтон связывают более тесные экономические отношения, поэтому просто так сбросить её со счетов не получилось.

По мнению составителей доклада, хотя плюсы взаимодействия РФ с Центральной Америкой не слишком очевидны, три фактора могли изменить российский подход к этому региону. Во-первых, Москву прельщают связи с традиционной сферой влияния США.

Российское участие в делах Латинской Америки ложится в стратегию постсанкционной дипломатической диверсификации, — указывается в документе. — В стратегическом плане Москва стремится к присутствию в странах Карибского бассейна, которое бы зеркально отражало присутствие Вашингтона в Восточной Европе. Это бы подкрепило утверждения Москвы о том, что она является великой державой с глобальным присутствием.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две другие причины — это сотрудничество по безопасности и торговля. Борьба с организованной преступностью и терроризмом — традиционно та сфера, в которой РФ охотно взаимодействует с любыми странами. Что же касается торговли, то после введения продуктового эмбарго, как напоминается в статье американских исследователей, Россия начала искать новых поставщиков продовольствия, в то числе в Латинской Америке. При этом аналитики признают, что по факту на центральноамериканские страны приходятся всего 1% российской внешней торговли.

Среди государств, которые готовы активнее взаимодействовать с РФ, в докладе выделяют Сальвадор, Гватемалу и Гондурас. Так, в 2013 году Россия встала на второе место среди зарубежных инвесторов в Гватемале после того, как швейцарская компания Solway при участии российского капитала приобрела никелевое месторождение на севере страны. Но главным российским партнёром в этом регионе остаётся Никарагуа. Эта республика единственная в регионе, покупающая у Москвы оружие и в то же время получающая от неё гуманитарную помощь. Корабли РФ используют порты в Никарагуа, а в 2013 года правительство страны разрешило 130 российским военным в год въезжать на свою территорию.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

И всё же, несмотря на аргументы авторов доклада, экономическая выгода Центральной Америки для Москвы сомнительна. По крайней мере, в силу её отдалённости и того, что в отличие от той же Венесуэлы, государства региона не могут похвастаться большими запасами полезных ископаемых. Даже с Кубой, давним и ключевым союзником России в западном полушарии, наши отношения в последние годы были не слишком динамичными. Официальные лица двух стран регулярно наносят друг другу визиты, но Гавана хочет от РФ серьёзных вложений в свою экономику, а Москва по понятным причинам больше не раздаёт деньги просто так.

Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда с помощью России Куба нашла способ добывать и перерабатывать тяжёлую нефть на месторождении Бока де Харуко. Как подчёркивали эксперты, совместные российско-кубинские проекты, скорее всего, будут финансироваться из этого источника. Если центральноамериканские государства не смогут предложить России что-то вроде кубинского нефтяного проекта, их сближение и дальше будет фиксироваться только самыми чувствительными приборами.