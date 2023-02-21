Россию пустили на индийскую биржу Российская УК «Альфа-Капитал» допущена к биржевым торгам в Индии

Фото: Ashish Vaishnav/Global Look Press

Бомбейская биржа

Первая российская компания — УК «Альфа-Капитал» — допущена к биржевым торгам в Индии, сообщает РБК. Совет по ценным бумагам и биржам Индии зарегистрировал ее в качестве иностранного портфельного инвестора, что позволит компании самостоятельно проводить сделки в интересах клиентов на Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE) фондовых биржах страны.

В компании пояснили, что расчеты на индийских биржах будут осуществляться в национальной валюте, но инвестировать и получать доход клиенты смогут в рублях.

Конвертация будет проходить за пределами российской инфраструктуры, через наших контрагентов. То есть выводить из России мы будем рубли и возвращать тоже рубли, — сказала гендиректор «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Она добавила, что первоначально инвестиции в ценные бумаги, которые торгуются на индийских биржах, будут доступны только квалифицированным инвесторам в рамках управляемой стратегии. Минимальный порог входа составит 1 млн рублей. В дальнейшем будут формироваться стратегии для розничных клиентов и снижаться минимальный порог инвестиций.

Ранее Московская Биржа запустила торги первым биржевым фондом с расчетами в юанях. По мнению экспертов, на высокую прибыль инвесторам рассчитывать не стоит, но при этом риски у них будут минимальными.