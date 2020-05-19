Россию избрали в Исполком ВОЗ

https://static.news.ru/photo/2f2542c4-99c9-11ea-a9a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Россия станет одним из десяти новых членов Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Голосование прошло во время Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Также в число новыми членами стали Республика Корея, Колумбия, Великобритания, Мадагаскар, Гана, Ботсвана, Оман, Индия и Гвинея-Биссау.

Исполком ВОЗ включает 34 представителей разных стран, которые являются специалистами в сфере здравоохранения. Срок полномочий в этом органе составляет три года.

Как писал NEWSru, ранее гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов сообщил, что заявление главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ — продолжение стандартного подхода Белого дома к структурам ООН. Стороны вряд ли смогут прийти к компромиссу, тем более на фоне предвыборной гонки в США.