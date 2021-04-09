Россиянка после отдыха в Турции рассказала об ограничениях из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/7e04caca-9b46-11eb-844c-96000091f725_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Российская туристка отдохнула в Турции и поделилась впечатлениями от обстановки, которая сложилась в стране из-за ограничений на фоне коронавируса.

По её словам, в Стамбуле всё спокойно, местные жители привычно работают. На улицах они почти все ходят в масках, рассказала девушка в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Для местных жителей за хождение без масок предусмотрен серьёзный штраф. В рублях это примерно 30 тысяч. И это не слова, их действительно штрафуют, — отметила россиянка.

Она добавила, что в её отеле весь персонал работал только в этих средствах защиты. Кроме того, для жителей Турции в 21:00 пятницы наступает комендантский час, длящийся до пяти часов утра понедельника. В это время гулять по городу разрешается только туристам.

Также девушка предположила, почему в Турции случился резкий рост заражений COVID-19. По её мнению, перед началом туристического сезона в стране стали проверять на инфекцию всех жителей.

И среди большого количества выявленных случаев основная часть — это те, у кого нет симптомов. Просто Турция выявляет и их. И не скрывает своей статистики. Это важный момент, — считает россиянка.

Она назвала погоду единственной для себя проблемой в Турции — апрель 2021 года оказался «очень холодным» с дневными температурами до десяти градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что управление гражданской авиации Турции не вводило новых требований по ПЦР-тестам на коронавирус при въезде в страну, подобные сообщения не соответствуют действительности. Так в республике отреагировали на новости в российских СМИ, согласно которым авиапассажиров якобы обязали представлять результат теста только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.