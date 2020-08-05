Россиянка показала, как её квартиру разнесло от взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/ceb85ba6-d726-11ea-b255-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Видео с разнесённой взрывом в Бейруте квартирой россиянки появилось в Сети.

Телеканал «360» продемонстрировал в каком состоянии находится квартира россиянки Людмилы Аун. Она отметила, что её повезло — когда она услышала взрыв, то спряталась в комнате, где нет окон, но есть дверной проем на кухню.

Единственное, очень много стекла врезалось в спину, но это не проблема. Из-за этой волны вылетели двери. Моя дочь в это время находилась в ванной, и слава богу. От силы удара открылась дверь и ей расшило лоб, — цитирует её телеканал

Аун добавила, что в комнате дочери разрушены все окна и балкон, который теперь обваливается. Кроме того, женщина показала, как выглядят другие дома.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. Более 100 человек погибли, тысячи пострадали. Власти Ливана заявили, что взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту после конфискации таможенниками в 2014 году.

NEWS.ru писал, что предварительной причиной взрыва названа халатность при хранении взрывчатых веществ.