https://static.news.ru/photo/25374b20-e66b-11e9-95c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гражданин России Сергей Кудрявцев признался в убийстве родителей в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Как пишет Daily Mail , 48-летний россиянин расправился с родственниками — 68-летней Татьяной и 69-летним Владимиром. В ходе заседания он признал свою вину.

Издание сообщает, что мужчина убил своих родителей 20 мая после ссоры в их доме в лондонском районе Кенсингтон. Поводом для семейного конфликта стал пёс Сергея. Тела были найдены полицией через три дня.

Как ранее писал News.ru, в Германии по подозрению в убийстве мужчины был задержан россиянин. По данным следствия, он убил 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит.