Гражданин России Сергей Кудрявцев признался в убийстве родителей в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.
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Издание сообщает, что мужчина убил своих родителей 20 мая после ссоры в их доме в лондонском районе Кенсингтон. Поводом для семейного конфликта стал пёс Сергея. Тела были найдены полицией через три дня.
Как ранее писал News.ru, в Германии по подозрению в убийстве мужчины был задержан россиянин. По данным следствия, он убил 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит.
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