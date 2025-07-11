Наблюдаем педофилию: блогерша рожает от подростка на потеху публике

Блогерша Анна Муромцева, известная по никнейму Анечуа на YouTube и в TikTok, обвинила русскоязычную коллегу с платформы Likee Дарью Маханец в педофилии. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Мы наблюдаем педофилию»

Муромцева отметила, что 36-летняя Маханец родила от своего спутника, киевского блогера Паши Пая, когда тому было 15 лет. По ее словам, сейчас, когда молодому человеку едва исполнилось 18, она снова ждет от него ребенка. Она добавила, что общаться они начали, когда подростку было еще 12 лет.

«Мы наблюдаем педофилию, но общество не реагирует. Почему так происходит?» — задается вопросом девушка.

В своих видео Паша Пай рассказывает, что написал Маханец, когда уже был знаменитым, чтобы сделать коллаборацию с блогершей Миланой — старшей дочерью Дарьи Маханец от другого мужчины. С ней они практически ровесники.

Поначалу Паша Пай и Милана снимали совместные видео, где изображали милую пару, но спустя некоторое время в их влоге появился ребенок.

Сначала все недоумевали, полагая, что ребенка могла родить Милана, но позже молодой человек рассказал, что давно состоит в отношениях с мамой Миланы.

«Не до конца заблокировала»

Анна Муромцева скептически относится к откровениям Паши, который утверждает, будто именно он был назойливым поклонником Дарьи и заваливал ее личку «всякой фигней».

«С 13 лет я заваливал ее чат всякой фигней. Она, наверное, около тысячи раз банила меня за это, но я находил способ до нее достучаться. Так из обычного общения я пробился сначала в друзья, потом стал парнем и скоро буду ее мужем», — говорил юноша на одном из видео.

Муромцева настаивает, что неуместно со стороны взрослой женщины соглашаться на подобные ухаживания со стороны подростка.

«Что-то не до конца как-то она заблокировала его. Мы видим, что взрослая женщина осознанно не смогла объяснить ребенку, что флирт с мамой его ровесницы — это за гранью. Тем более что все зашло намного дальше, чем просто флирт. Господи, у меня до сих пор в голове не укладывается», — неистовствует Муромцева.

«Какого мужчину она себе найдет?»

Блогерша также считает, что выбор Дарьи Маханец может иметь печальные последствия для ее старшей дочери. В ее понимании мальчик-подросток не может стать отцом для девочки, которая лишь на несколько лет младше него.

«Каково ребенку, маленькой девочке, видеть, как 15-летний ребенок становится для нее отцом, а также отцом для ее сводного брата? Что будет в ее голове? Как она сможет найти после всего этого себе мужчину во взрослом возрасте? И какого мужчину она себе найдет?» — возмущается Муромцева.

Читайте также:

«Брошу курить — ты меня поцелуешь»: учитель выпрашивал секс у школьницы

Уроки в отеле без трусов: педагог провел недетские занятия с подростком

«Моется в душе с ученицами»: учительницу подозревают в совращении школьниц

«Я учил тебя для будущих парней»: педофил позвонил дочери с зоны

Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв