Россияне попались на махинациях с арендой на популярном курорте В Таиланде двух россиян заподозрили в нелегальной сдаче в аренду жилья

На таиландском острове Пханган задержаны двое россиян по обвинению в нелегальной сдаче в аренду недвижимости, сообщает газета Khaosod. По ее данным, полиция курорта провела рейд, в ходе которого и обнаружила преступление.

Иностранцам инкриминируют ведение гостиничного бизнеса без лицензии, а также создание фиктивной компании для легализации своей деятельности. Все задержанные переданы в руки следственных органов для дальнейшего производства. Им грозит судебное разбирательство.

Ранее туристическая полиция Таиланда провела масштабную операцию против нелегального прокатного бизнеса на популярном курортном острове Пханган. В ходе рейда был задержан гражданин России, а также изъято порядка 400 единиц транспортных средств, включая автомобили и мотоциклы.

До этого полиция Таиланда задержала гражданку России Эрику Владыко, которая дважды пропадала. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин, россиянка находится в центре временного содержания иммиграционной полиции таиландской столицы.