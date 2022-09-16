Россиянам станет еще сложнее расплачиваться за рубежом «Коммерсант»: россиянам оставляют всё меньше способов оплаты за рубежом

Фото: shutterstock.com

Министерство финансов США внесло в SDN-лист главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. При этом сама НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она выступает, в черный список занесены не были. Об этом сообщает «Коммерсант».

В то же время, по информации издания, США готовы ввести санкции против стран, поддерживающих использование как системы НСПК, так и непосредственно платежной системы «Мир» на своих территориях. Подобные решения Штаты расценивают как попытку обхода санкций в отношении РФ.

По мнению экспертов, подобное решение может привести к тому, что россиянам станет все труднее расплачиваться за рубежом, а расширить круг стран, принимающих карту «Мир», при этом окажется чрезвычайно сложно. Специалисты подчеркивают, что российской стороне становится не вполне понятно, кто из действующих иностранных партнеров готов рисковать и в какой мере. При этом угрозы американского регулятора не носят избирательный характер, а касаются вопроса сотрудничества с российской платежной системой в целом.

Список специально назначенных лиц, или SDN-лист — черный список людей и организаций, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено вести бизнес. Этот список ведет OFAC — управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США.

Ранее сообщалось, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Как сообщила газета Financial Times, речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир». Брюссель также намерен направить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить о своих опасениях относительно обхода санкций.