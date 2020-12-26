Россиян среди погибших на траулере «Свеаборг» на Канарах не обнаружено

https://static.news.ru/photo/dd190bcc-4770-11eb-9b23-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Manuel Navarro/Global Look Press

Граждане России не погибли в результате пожара, который произошёл 24 декабря на российском рыболовном траулере «Свеаборг» в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Об этом сообщили в посольстве РФ в Мадриде.

В порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария произошёл пожар на рыболовном траулере «Свеаборг» [под флагом Камеруна], принадлежащем российской компании. Среди троих моряков, погибших во время инцидента, россиян нет, — заявили ТАСС в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что информация была получена почётным консулом на Канарских островах от компетентных органов. Гражданство других пострадавших сейчас устанавливается.

Как писал NEWS.ru, трое погибли и четверо пострадали в результате произошедшего на рыболовном траулере «Свеаборг» пожара. В момент происшествия судно стояло в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.

По предварительным данным, возгорание произошло в пожарном отделении судна, когда оно находилось в доке на ремонте. Для ликвидации пожара на место происшествия выезжали девять машин, спасатели обнаружили тела трёх членов экипажа, ещё четырём морякам из-за отравления продуктами горения понадобилась госпитализация.