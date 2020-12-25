Трое моряков погибли в пожаре на российском траулере «Свеаборг» на Канарах

https://static.news.ru/photo/11908a44-4710-11eb-9cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Dubeykovskyi/Russian Look

Трое погибли и четверо пострадали в результате произошедшего 24 декабря на российском рыболовном траулере «Свеаборг» пожара.

В момент происшествия судно стояло в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. По предварительным данным, «Свеаборг» находился на ремонте, передаёт издание El Pais.

Для ликвидации пожара на место происшествия выезжали девять машин, спасатели обнаружили тела трёх членов экипажа, ещё четырём морякам из-за отравления продуктами горения понадобилась госпитализация.

Личности и гражданство погибших на данный момент не установлены.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов на условиях анонимности сообщили журналистам, что на месте прогремевшего 25 декабря в Нэшвилле (штат Теннесси, США) взрыва обнаружены фрагменты тел. Пока неясно, связаны ли останки со взрывом и, если да, то принадлежат ли они виновнику происшествия или жертве.