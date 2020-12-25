Человеческие останки обнаружены на месте взрыва в Нэшвилле

https://static.news.ru/photo/e593e662-4704-11eb-9623-fa163e074e61_660.jpg Фото: johnfaisonsr/twitter.com

Сотрудники правоохранительных органов на условиях анонимности сообщили журналистам, что на месте прогремевшего 25 декабря в Нэшвилле (штат Теннесси, США) взрыва обнаружены фрагменты тел.

Пока неясно, связаны ли останки со взрывом и, если да, то принадлежат ли они виновнику происшествия или жертве. Власти ещё раз подчеркнули, что считают взрыв преднамеренным, передаёт AP.

Ранее сообщалось, что в центральной части американского города Нэшвилл в штате Теннесси взорвался автомобиль. Отмечается, что пострадали как минимум три человека. Полицейские прибыли в центр города в связи с полученными сообщениями о стрельбе. На месте событий они обнаружили фургон, из которого транслировалась аудиозапись с отсчётом времени до взрыва.

Расследование дела взяло на себя ФБР.

Одно из пострадавших в результате происшествия зданий является центральным офисом телефонной станции с сетевым оборудованием. Взрыв прервал обслуживание. Несколько полицейских участков сообщили, что их системы «911» вышли из строя из-за отключения.

Тем временем в Сети распространяется фотография белого мужчины, который якобы считается организатором взрыва и объявлен в розыск. Власти пока не подтверждают эту информацию.

Как писал NEWS.ru, президенту США Дональду Трампу доложили о взрыве в американском городе Нэшвилле. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.