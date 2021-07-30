Россиян призвали быть готовыми к возможной эвакуации из Турции
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:59, 30 июля 2021
Фото: Antalya/twitter.com
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Генконсульство РФ в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции россиян. Об этом говорится на странице генконсульства в Facebook.
Отмечается, что вечером 29 июля турецкие власти провели превентивную эвакуацию туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Они были временно размещены в отелях в безопасной части города. Россиян среди пострадавших нет.
По данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает работать в штатном режиме. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха.
Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и при возникновении чрезвычайных ситуаций следовать указаниям местных властей, — говорится в сообщении.
Rus ekiplerin TÃ¼rkiyeâdeki yangÄ±nlarÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄÃ¼ Ã¶zverili Ã§alÄ±Åmalardan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler
Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания были задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.
Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал лесные пожары в Турции национальной катастрофой.