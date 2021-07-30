Россиян призвали быть готовыми к возможной эвакуации из Турции

Генконсульство РФ в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции россиян. Об этом говорится на странице генконсульства в Facebook.

Отмечается, что вечером 29 июля турецкие власти провели превентивную эвакуацию туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Они были временно размещены в отелях в безопасной части города. Россиян среди пострадавших нет.

По данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает работать в штатном режиме. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха.

Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и при возникновении чрезвычайных ситуаций следовать указаниям местных властей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания были задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал лесные пожары в Турции национальной катастрофой.