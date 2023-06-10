Россиян предупредили о начале феноменального погодного явления Ученые NOAA заявили о начале феноменального погодного явления Эль-Ниньо с сильной жарой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявили о начале феноменального погодного явления, получившего название Эль-Ниньо, которое сопровождается сильным повышением температуры воздуха на Земле, пишет BBC. По мнению экспертов, это может сделать 2024 год самым жарким за последние десятилетия.

Сейчас Эль-Ниньо нарастает, в наших прогнозах были признаки на несколько месяцев, но похоже, что он достигнет пика в конце этого года с точки зрения его интенсивности, — заявил глава отдела долгосрочных прогнозов Института метеобюро Великобритании Адам Скейф.

Западные исследователи полагают, что последствия Эль-Ниньо могут проявиться через несколько месяцев, но будут ощущаться во всем мире. В частности, возможна более сухая погода в Австралии и некоторых частях Азии с потенциальным ослаблением сезона дождей в Индии. А предстоящая зима в южных штатах США, как ожидается, будет более влажной.

Ранее синоптик прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о похолодании в выходные. По его словам, столбик термометра в столице может опуститься до +16–18 градусов, также повысится атмосферное давление, при этом осадков не ожидается.