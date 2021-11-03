Россиян попросили отложить поездки в Эфиопию

Посольство России в Эфиопии на фоне введения режима ЧС в стране рекомендовало россиянам отложить поездки в африканское государство. Соответствующее сообщение появилось на странице посольства в социальной сети Facebook.

Гражданам России сообщили , то в стране обострилась общественно-политическая обстановка. В этой связи лучше воздержаться от поездок в Эфиопию, не связанных с острой необходимостью.

Совет министров Эфиопии во вторник объявил режим чрезвычайного положения по всей стране. Данные меры приняты для защиты населения от повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), которые рассматривают возможность наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что россиянам следует отложить необязательные поездки за рубеж. Это связано с предупреждением эпидемиологов о возможном появлении ещё одной более мощной волны распространения коронавируса.