Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы с помощью ковра

Прокуратура Гватемалы начала проверку в отношении граждан России, которые предположительно передали президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи крупную сумму денег. Об этом это сообщает Reuters.

По материалам гватемальских правоохранителей передача взятки проходила нетипичным образом. По предположению следователей, взятка была получена в виде ковра внутрь которого были вшиты деньги. Правоохранители полагают, что подкуп совершили российские бизнесмены с целью получения привилегий в портах страны. На данный момент президент Джамматеи не может стать фигурантом уголовного дела, так как процедура импичмента ещё не начиналась.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. При этом администрация президента отрицает факт получения взятки главой государства.

Ранее экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка заподозрили в получении взятки. Российские следователи проводят мероприятия по установлению обстоятельств преступления. В доме бывшего чиновника прошли обыски. Гуменюку инкриминируют реализацию коррупционных схем связанных с похоронным бизнесом.