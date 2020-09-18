Россия выступила за присоединение Франции и Британии к переговорам по СНВ-3

https://static.news.ru/photo/5f3b9ff6-f9de-11ea-8cbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что присоединение Франции и Великобритании к переговорам по контролю над вооружениями (ДСНВ) является более приоритетным для России, чем подключение к ним Китая.

Для нас приоритетно присоединение к диалогу по контролю над вооружениями Великобритании и Франции, — цитирует его РИА Новости.

Антонов добавил, что на включении в ДСНВ Китая настаивают США. Однако, отметил посол, Великобритания и Франция не только обладают сопоставимыми с китайским ядерными арсеналами, но и являются союзниками США по НАТО, члены которого тесно координируют политику в ядерной сфере.

Антонов считает, что без Лондона и Парижа невозможно говорить о дальнейших ограничительных мерах в сфере ракетно-ядерных вооружений.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, писал NEWS.ru.