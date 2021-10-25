Россия выступила против санкций в антидопинговой конвенции ЮНЕСКО

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Контейнеровоз под флагом Панамы спасли от пиратов в Гвинейском заливе моряки российского Северного флота. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным Минобороны, инцидент произошёл 25 октября. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана. Сигнал бедствия подал контейнеровоз «Люция», шедший из...