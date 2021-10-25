Россия выступила против санкций в антидопинговой конвенции ЮНЕСКО
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:08, 26 октября 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Исключить санкционный механизм из международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте предложил министр спорта РФ Олег Матыцин после заседания президиума конвенции. По мысли главы российского спорта, данный документ должен быть направлен на объединение стран.
Конвенция должна быть нацелена на объединение стран. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы санкционный механизм был убран из положений конвенции, а все усилия были направлены на помощь государствам, которые испытывают сложности в организации антидопинговых систем, — сообщил Матыцин, его слова приводят «Известия».
Министр спорта выразил надежду, что позицию РФ поддержат и другие страны. Кроме того, Матыцин подчеркнул, что российская сторона выступит за работу Фонда по поддержке проектов борьбы с допингом.
26-28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдёт восьмая сессия пресс-конференции международной антидопинговой конвенции.