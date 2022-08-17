Россия уведомила японские компании о переводе проекта «Сахалин-2» Nikkei: РФ уведомила японские компании о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору

Фото: www.gazprom.ru

Ряд компаний в Японии получили официальное уведомление от Российской Федерации о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору. Об этом сообщает Nikkei. Речь идёт, в частности, о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co. Они закупают в России сжиженный природный газ.

Представители Kyushu Electric Power Company сообщили изданию, что получили от российской стороны соответствующее уведомление. В свою очередь в Saibu Gas Co рассказали, что им был направлен официальный запрос на подписание контракта с новой компанией.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Доли имеют британская Shell и японские Mitsui и Mitsubishi.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».