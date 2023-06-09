Россия уведомила МАГАТЭ об ударах БПЛА-камикадзе по Запорожской ТЭС

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Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии о том, что Запорожская ТЭС подверглась атаке со стороны дронов-камикадзе, сообщила пресс-служба МАГАТЭ на официальной странице агентства. Отмечается, что распределительное устройство Запорожской ТЭC ранее использовалось для обеспечения резервного электроснабжения Запорожской АЭС. В МАГАТЭ добавили, что дадут независимую оценку этой информации после получения доступа к станции.

Российская Федерация, которая в настоящее время контролирует станцию, сообщила в письме генеральному директору Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены «удары с использованием беспилотников-камикадзе» по распределительному устройству Запорожской ТЭС. <...> МАГАТЭ рассчитывает дать независимую оценку этой информации, для чего необходимо получить доступ к распределителю Запорожской ТЭС, — сказано в заявлении агентства.

Прибытие Гросси в ЗАЭС ожидается на следующей неделе для проведения ротации специалистов МАГАТЭ на объекте.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность Запорожской АЭС. По его словам, персонал станции заранее «просчитал все возможные риск-сценарии», поэтому к решению этой задачи сотрудники готовы. Он добавил, что запасные варианты водоснабжения ЗАЭС через подземные скважины готовы. Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС из-за прорыва Каховской ГЭС в ближайшие несколько месяцев меняться не будет.