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Американские учёные обнаружили, что капли жидкости во время чиханья образуют облако на расстоянии почти восьми метров от чихнувшего.

К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института, сообщает Journal of American Medical Association. Кроме того, учёные обнаружили, что капли могут сохраняться в воздухе дольше, чем считалось ранее. В...