Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты получили от РФ медицинское оборудование в большом количестве.
По словам Трампа, в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19 в США, некоторые страны оказали Америке помощь,
У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи. Россия прислала нам очень и очень большой самолёт медицинского оборудования. Это очень мило, — сказал хозяин Белого дома на брифинге.
Как писал NEWS.ru ранее, телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал неожиданностью. Стороны, скорее всего, обсуждали цены на нефть, а не ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.
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