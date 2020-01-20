https://static.news.ru/photo/690a0ad0-3bf8-11ea-8ec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: flickr.com/opcw

Российские представители предоставили в Совбез ООН данные, свидетельствующие о фальсификации химической атаки в Сирии в 2018 году.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев сообщил, что в ходе опросов местного населения удалось выяснить, что в больницы не поступало пострадавших от химоружия. Также он добавил, что попытки экспертов Организации по запрещению химического оружия указать на сомнительность первоначального доклада по произошедшему в Думе, были проигнорированы, передаёт РИА Новости.

Мы также опросили десять жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 300 жителей в радиусе одного километра от здания, где были обнаружены тела. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована, — заявил Григорьев.

К членам Совбеза обратился бывший эксперт миссии ОЗХО Иэн Хендерсон, который был в Думе. Он рассказал, что тех, кто там работал, отстранили от итогового доклада.

Выводы в итоговом докладе противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу. К моменту выпуска промежуточного доклада в июле 2018 года мы понимали, что у нас есть серьезные сомнения по поводу того, что такая химатака произошла, — подчеркнул эксперт.

Представители США, Эстонии и Великобритании не изменили своего мнения и считают, что доклад был правдив. Заседание проходило по «формуле Аррии» — неформальная встреча не предусмотренная уставом ООН.

Как писал NEWS.ru ранее, портал WikiLeaks опубликовал документы, связанные с применением химического оружия в Сирии. На его основании ресурс полагает, что авторы доклада миссии ОЗХО (МУФС) не работали в стране. На WikiLeaks 14 декабря появился меморандум одного из членов МУФС, который был адресован главе ОЗХО Фернандо Ариасу. Там говорится, что инспекторы озабочены докладом, который не отражает, по их мнению, мнение людей, работавших в городе Дума в Сирии.