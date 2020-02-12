https://static.news.ru/photo/9b1c3c9e-4de8-11ea-bbeb-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России в Анкаре опубликовало две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки «Решать вам». При этом миссия указала на двойные стандарты, к которым прибегают американцы.

Что прекрасно продемонстрировало российское посольство с помощью сообщения, размещённого в Twitter.

На одной иллюстрации размещена фотография госсекретаря США Майкла Помпео с его цитатой в связи с гибелью в сирийском Идлибе турецких солдат: «Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных». Рядом же опубликована инфографика турецкого агентства Anadolu об американской помощи силам самообороны сирийских курдов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил: его страна не поддерживает действия Турции в Ливии и пытается отговорить Анкару от активных действий. Он отметил, что прежде Вашингтон пытался не допустить размещение Турцией своих войск в африканской стране. По словам Шенкера, задействование турецких сил в Ливии ослабило позиции командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.