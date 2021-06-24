Россия обсудит в ОБСЕ инцидент с эсминцем Defender

Москва поднимет в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем Defender, который вторгся на территорию России в Чёрном море. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич, передаёт ТАСС.

Обязательно. Даже в нескольких форматах, — заявил Лукашевич, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Между тем британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море. Позднее журналист BBC Джонатан Бил заявил, что эсминец Defender намеренно зашёл в территориальные воды Крыма.