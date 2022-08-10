Bloomberg: РФ перевезла оружие из Сирии через Босфор, несмотря на запрет

Фото: Министерство обороны РФ

В конце июля в российский порт через турецкий пролив Босфор прибыло торговое судно «Спарта II» из Сирии, на его борту, вероятно, находилась военная техника, сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что США и Евросоюз убеждены в том, что Москва не в первый раз использует торговые суда для перевозки оружия, несмотря на запрет прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, введенный Турцией после начала специальной военной операции на Украине. США направили запрос Турции для прояснения ситуации.

Агентство указывает, что в администрации президента США также убеждены, что Россия использует торговые суда для переброски военных грузов по Черному морю. Отмечается, что такое судно было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме, потом — в Босфоре и Новороссийске.

Отмечается, что судно, отправившееся из сирийского порта Тартус, перевозило 11 единиц техники.

Bloomberg подчеркивает, что сотрудник Госдепа США отправил запрос турецкой стороне касательно маршрута и содержимого груза российского корабля. Турецкий чиновник, знакомый с ситуацией, ответил, что торговое судно будет проверяться только в том случае, если будет заподозрено в правонарушении.

Ранее газета Times of India сообщила, что в индийском штате Керала арестовали российский сухогруз с оружием. Владельцы судна не заплатили за заправку топливом около $24 тысяч, однако суд разрешил произвести разгрузку, так как товар не имеет отношения к иску. Вооружение было поставлено военно-морским силам Индии.