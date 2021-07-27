Россия передала США предложения по теме стратегической стабильности
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:32, 27 июля 2021
Сергей РябковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия передала США предложения по теме переговоров по стратегической стабильности. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.
Рябков отметил, что у РФ и США не во всём совпадают подходы. Для урегулирования вопроса стратегической стабильности необходим диалог. Представитель МИД также подчеркнул важность встречи в Женеве по стратстабильности, которая пройдёт 28 июля.
Это первая установочная встреча, где мы должны понять, насколько серьёзный настрой коллег из США в плане налаживания сконцентрированного, энергичного диалога по стратстабильности, как о том условились президенты, — добавил Рябков.
Ранее сообщалось, что новый раунд росийско-американского диалога по стратегической стабильности пройдёт в развитие договорённостей, которые были достигнуты в ходе встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня. Межведомственные делегации возглавят заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рядков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.