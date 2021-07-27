Россия передала США предложения по теме стратегической стабильности

Россия передала США предложения по теме переговоров по стратегической стабильности. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

Рябков отметил, что у РФ и США не во всём совпадают подходы. Для урегулирования вопроса стратегической стабильности необходим диалог. Представитель МИД также подчеркнул важность встречи в Женеве по стратстабильности, которая пройдёт 28 июля.

Это первая установочная встреча, где мы должны понять, насколько серьёзный настрой коллег из США в плане налаживания сконцентрированного, энергичного диалога по стратстабильности, как о том условились президенты, — добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что новый раунд росийско-американского диалога по стратегической стабильности пройдёт в развитие договорённостей, которые были достигнуты в ходе встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня. Межведомственные делегации возглавят заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рядков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.