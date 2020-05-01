Россия окажет помощь в борьбе с COVID-19 Боснии и Герцеговине

https://static.news.ru/photo/46cbf618-8b76-11ea-9761-fa163e074e61_660.jpgСараево, Босния и ГерцеговинаФото: Zhang Xiuzhi/Xinhua/Global Look Press
Российские военные специалисты, которые оказывают помощь в борьбе с COVID-19 в Сербии, будут передислоцированы в Боснию и Герцеговину. Колонна с медпомощью отправится туда 1 мая.
1 мая колонна <...> общей численностью 25 человек совершит марш из Белграда в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины, — говорится в сообщении российского ведомства, которое приводит ТАСС.
В состав группы войдут две врачебно-сестринские бригады и четыре расчёта подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.
Ранее самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военными специалистами, специальной техникой и медицинским имуществом прибыл в Боснию и Герцеговину. Помощь в борьбе с распространением коронавируса оказывается согласно двусторонним договорённостям по запросу властей балканского государства, писал NEWS.ru.