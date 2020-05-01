Россия окажет помощь в борьбе с COVID-19 Боснии и Герцеговине

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Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк считает, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес имеет отношение к незаконному обороту наркотиков. Об этом говорится в опубликованном на сайте прокуратуры документе.

Там отмечается, что в США предъявлены обвинения бывшему главе полиции Гондураса Хуану Карлосу Бонилье Вальядаресу, который поставлял в Штаты наркотики. Также он контролировал поставки многотонных партий кокаина в США в...