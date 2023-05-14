Россия одним решением исправила историческую аномалию Global Times: спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности

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Российская спецоперация на Украине привела к исправлению исторической аномалии и стимулировала переход к многополярному мировому порядку, утверждает американский политолог Эндрю Корыбко в своей статье для Global Times. По его мнению, однополярный период после развала СССР является «исторической аномалией», обусловленной уникальным сочетанием обстоятельств, а не «исключительностью» США.

Корыбко отметил, что возвращение к нормальному ходу истории возникло благодаря специальной операции на Украине, которая в значительной степени ускорила процесс перехода к многополярной мировой системе. Он считает, что присоединение к вооружению Украины и антироссийским санкциям всего лишь «тридцати с лишним стран» свидетельствует о том, что в настоящее время влияние США на другие государства ограничено.

Политолог также подчеркивает, что важную роль в формировании равноправного и справедливого мирового порядка сыграет объединение БРИКС, члены которого осознали, что однополярный мир служит исключительно интересам гегемона.

Ранее о планах обсудить введение единой валюты стран — участниц БРИКС объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также министр отметил, что Россия укрепляет «многополярные, правовые и демократические начала межгосударственного общения», и намерена продолжать подобную деятельность на площадках ООН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и других региональных объединений развивающегося мира.