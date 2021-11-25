Россия не способна воевать в Европе, заявили в США

Россия не сможет вести продолжительную войну в Европе из-за логистических ограничений, об этом написал военный аналитик Алекс Вершинин в статье для американского издания War on the Rocks. Он отметил, что главным фактором против продвижения российской армии станет разница в колее железнодорожных путей, в Европе она более узкая.

Данное обстоятельство означает, что российская армия способна к молниеносной войне в приграничных с Россией странах, но обладает ограниченными возможностями ведения полномасштабных боевых действия на больших европейских пространствах, — отмечает Вершинин.

По мнению публициста, в случае повреждения войсками НАТО ключевых железнодорожных узлов в приграничных с Россией странах это создаст проблемы в снабжении армии Рф.

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готов обсуждать с Россией ситуацию на Украине, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО. Ранее он неоднократно заявлял, что Альянс обеспокоен «наращиванием военной мощи России» на границе с Украиной. Он также отметил, что считает диалог лучшим способом урегулирования имеющихся вопросов.