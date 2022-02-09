Россия направила США конкретные вопросы по гарантиям безопасности

Россия направила США конкретный перечень вопросов по гарантиям безопасности и рассчитывает на получение конкретного письменного ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». По её словам, Москва приступила к прикладной стороне данного вопроса.

Сейчас мы действительно приступили вот уже к прикладной стороне, направляя просто уже в письменном виде конкретный перечень вопросов, по которым мы хотим получить предельно конкретный, письменный же ответ, — сказала Захарова.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия ведёт переговоры по разным линиям по гарантиям безопасности. Москва анализирует предложения Вашингтона по этому вопросу, информация продолжает поступать. Он отметил, что Россия серьёзно восприняла ряд встречных предложений США. От готовности Вашингтона обсуждать нерасширение НАТО зависит всё остальное в вопросе безопасности.

2 февраля испанская газета El Pais сообщила, что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Согласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.