Спецпредставители России, США, Китая и Пакистана планируют встретиться в Москве в октябре, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.
Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, его слова приводит
Кабулов уточнил, что Москва поддерживает опосредованные контакты с запрещённым на территории РФ радикальным движением «Талибан».
Неочные контакты у нас никогда не прерываются. Я на постоянной связи с ними, — признал российский спецпредставитель.
Как ранее писал News.ru, боевики «Талибана» похитили девять представителей афганского ЦИК и 17 наблюдателей. Талибы пытались сорвать проходившие в стране президентские выборы, однако властям удалось провести голосование.