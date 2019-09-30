Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спецпредставители России, США, Китая и Пакистана планируют встретиться в Москве в октябре, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, его слова приводит ТАСС. Российская сторона в настоящий момент работает над подготовкой встречи в формате расширенной тройки. Точная дата мероприятия пока не определена.

Кабулов уточнил, что Москва поддерживает опосредованные контакты с запрещённым на территории РФ радикальным движением «Талибан».

Неочные контакты у нас никогда не прерываются. Я на постоянной связи с ними, — признал российский спецпредставитель.

Как ранее писал News.ru, боевики «Талибана» похитили девять представителей афганского ЦИК и 17 наблюдателей. Талибы пытались сорвать проходившие в стране президентские выборы, однако властям удалось провести голосование.

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