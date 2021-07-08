Россия и Турция впервые договорились сообща бороться с терроризмом

Генеральная прокуратура РФ и Министерство юстиции Турции впервые подписали программу сотрудничества, касающегося борьбы с терроризмом и киберпреступностью, на 2021--2022 годы. Об этом говорится в сообщении на сайте российского надзорного ведомства.

Документ подписали генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и заместитель министра юстиции Турции Якуп Могул. В соглашении отмечено, что государства будут вести совместную борьбу с терроризмом и киберпреступностью.

Реализация совместных мероприятий позволит улучшить понимание наших правовых систем и сделать большой шаг навстречу друг другу для налаживания плодотворного сотрудничества, — подчеркнул Краснов.

Он отметил, что документ подписан для обеспечения безопасности народов двух стран.

Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Иран призвали Израиль отказаться от военных нападений в Сирии. Стороны подчеркнули, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили приверженность продвижению долгосрочного политического процесса, который осуществляют сирийцы при содействии ООН.