Россия и США уравнялись в поедании мороженого Исследование SGCS: в России и США совпали уровни потребления мороженого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России и США зафиксирован высокий уровень потребления мороженного, свидетельствует исследование Statista Global Consumer Survey. Отмечается, что в обеих странах 41% респондентов сообщили о своей любви к этому пищевому продукту.

У США и России есть большие исторические различия, но в потреблении мороженого они держатся на равных, — пишут авторы работы.

В исследовании говорится, что США и Россия по этому показателю обошли Италию, Испанию и Австралию, которые чаще ассоциируются с пляжным отдыхом и высокими летними температурами.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев развеял популярное мнение, что мороженое помогает избавиться от боли в горле. По его словам, холодное лакомство действительно в некоторых случаях может снять отёк в горле, но вреда для здоровья от него будет больше.

До этого врач-педиатр Евгений Тимаков отметил, что детям не стоит запрещать пить воду из холодильника и есть мороженое. Специалист объяснил, что закаливание ребёнка — процесс индивидуальный, начиная с воздушных ванн, заканчивая обтиранием и обливанием. Он подчеркнул, что не стоит детей ограничивать, «укутывать и создавать тепличные условия», а иммунитет наследников следует укреплять с самого рождения, как только пройдёт первый период адаптации.