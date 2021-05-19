Россия и Сербия начали учения по борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/60be225e-b941-11eb-8e52-96000091f725_660.jpg Фото: function.mil.ru

В Сербии начались совместные российско-сербские тактические антитеррористические учения. Они продлятся до 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооружённого формирования, его блокирование и уничтожение, — говорится в сообщении.

Также запланировано проведение показательных выступлений и занятий по стрельбе. Всего в манёврах примут участие 200 военнослужащих соединения специального назначения Западного военного округа и 11 единиц техники.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает ответные меры на деятельность НАТО. По его словам, учения общевойсковых армий и ВДВ показали полною боевую готовность войск к обеспечению безопасности страны. Две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи страны в районы, где три недели выполняли учебно-боевые задачи.