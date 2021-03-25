Россия и Сербия договорились о производстве «Спутника V» в республике

https://static.news.ru/photo/6fb94df0-8d50-11eb-aec6-96000091f725_660.jpg Фото: ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» договорились о производстве вакцины «Спутник V» на территории Сербии.

В РФПИ отметили, что Сербия станет первой страной в Южной Европе, которая начнёт выпускать российский препарат.

В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона, — добавили в фонде.

Начало производства «Спутника V» на мощностях Института «Торлак» может стартовать до мая 2021 года. Это учреждение является государственным производителем и поставщиком вакцин в Сербии, в том числе в рамках программы обязательной вакцинации.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что Сербия одной из первых одобрила и начала использовать российскую вакцину в борьбе с коронавирусом.

Производство «Спутника V» Институтом «Торлак» упростит логистику и позволит ускорить реализацию программы вакцинации в Сербии, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, ранее министр, отвечающий в кабмине Сербии за технологии и инновации, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ Ненад Попович заявил, что информационная кампания против вакцины «Спутник V» и других российских препаратов от COVID-19 обречена на крах.