Россия и Иран обсудили возобновление авиасообщения

9 октября первый заместитель главы Минтранса, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько встретился в послом Ирана в РФ Каземом Джалали.
Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Нерадько и Джалали также обсудили перспективы возобновления авиасообщения между двумя странами. Кроме того, собеседники коснулись темы расширения географии полётов после снятия ограничений по коронавирусу.
Стороны проинформировали о принимаемых Москвой и Тегераном мерах по поэтапному выходу из режима ограничений при восстановлении пассажирского авиасообщения. Консультации на эту тему продолжатся в ближайшем будущем.
В заключение Нерадько и Джалали подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.
Ранее NEWS.ru сообщил, что российское правительство разрешило осуществлять международные авиарейсы из аэропортов Владивостока, Грозного, Красноярска и Самары.
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