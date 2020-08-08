Российское здравоохранение готово к новому смертельному вирусу из Китая

https://static.news.ru/photo/d463fa94-d981-11ea-bd46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом на территории России. Отечественное здравоохранение обладает потенциалом для противодействия этой опасной инфекции, заверили в ведомстве.

Людей с повышенной температурой, кашлем, а также снижением уровня лейкоцитов при увеличении тромбоцитов в крови начали выявлять в Китае. Вызывающий эти симптомы смертельный вирус называется SFTS. Возбудитель впервые был обнаружен в 2011 году, он пока малоизучен. Известно, что он относится к семейству буньявирусов, которые поражают позвоночных, членистоногих, а также растения.

Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации, — говорится в пресс-релизе российского ведомства.

По последним данным, более 60% случаев заражения новым вирусом зарегистрированы в китайской провинции Цзянсу. Ещё несколько — в Аньхое и Чжэцзяне. Считается, что возбудитель передаётся главным образом через укусы насекомых. Вирусолог Шэн Цзифан, которая работает в больнице при Чжэцзянском университете, заявила, что пока нельзя исключать возможность его передачи от человека к человеку. SFTS может распространяться через кровь или гной, уточнила она, писал NEWS.ru.