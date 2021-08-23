Российское посольство обвинило эстонские власти в пособничестве нацистам

Посольство России в Эстонии с критикой отреагировало на торжественное открытие памятника «лесным братьям», которые вели вооружённую подпольную борьбу с советскими офицерами и солдатами. Ведомство обвинило власти прибалтийской страны в пособничестве нацистам. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что власти Эстонии взяли курс на оправдание пособников нацистов. В заявлении подчёркивается, что почитание военных преступников говорит о нездоровых тенденциях в правительстве республики, тогда как многие жители с уважением относятся к подвигу советских солдат.

Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев — спасителей Европы и мира — не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей, — отметили в российском посольстве.

Памятник «лесным братьям» установили в Эстонии 22 августа. Так называют членов подпольных вооружённых формирований националистов, пик активности которых пришёлся на годы Второй мировой войны и последующее десятилетие.

Ранее сообщалось, что Минобороны России раскрыло новые данные о военных преступлениях нацистов на территории СССР. В первые месяцы войны вермахт сумел захватить в плен множество советских военнослужащих. Для экономии продовольствия и медикаментов раненых и ослабших добивали. Эксперты Минобороны при раскопках бывшего лагеря военнопленных в Новгородской области нашли множественные останки с разбитыми черепами. Характер повреждения костей указывал на способ расправы над ранеными солдатами.