Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии

Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо. Об этом сообщает агентство Киодо. Причиной стали проблемы с двигателем.

На борту находились 15 членов экипажа. По имеющимся данным, пострадавших нет.

Сообщается, что судно водоизмещением 677 тонн в среду, 2 марта, вышло из порта Отару по направлению к Кунаширу. После аварии его отнесло в район города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море в 02:50 по местному времени 3 марта. На место направилось спасательное судно.

Российский корабль в настоящее время начали буксировать в порт Хакодате.

Ранее сообщалось, что краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала Зарубино в Приморье. Часть судна находилась над водой, часть ушла под воду. Его обследовали спасатели. На борту находится 16 тонн топлива, его разлива не было зафиксировано. Судовладельцы сообщили, что с корабля были эвакуированы 14 человек. Затопление произошло за несколько минут.

По информации властей, погиб старший механик судна. Капитан корабля с переохлаждением госпитализирован.