В США назвали российский Т-90С «бронированным убийцей»

Аналитик из США Марк Епископос заявил, что российский Т-90С является одним из самых успешных продуктов военной промышленности, идущей на экспорт. Танк назвали «бронированным убийцей». Об этом сообщает The National Interest.
Российский танк Т-90 со дня его ввода в эксплуатацию в 1992 году
Российский танк Т-90 принят на вооружение армии России в 1992 году. Танк по технической задаче проекта совместил в себе лучшие качества предыдущих моделей, таких как Т-64, Т-72 И Т-80. Машина принимала участие во множестве локальных военных конфликтах, среди которых бои в Южной Осетии и война в Сирии.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Ирака получили партию Т-90С в 2019 году. Иракские военные планируют заменить танки Abrams производства США на российские машины. Контракт на поставки российской бронетехники стороны заключили в 2017 году.