В США назвали российский Т-90С «бронированным убийцей»

Аналитик из США Марк Епископос заявил, что российский Т-90С является одним из самых успешных продуктов военной промышленности, идущей на экспорт. Танк назвали «бронированным убийцей». Об этом сообщает The National Interest.

Российский танк Т-90 со дня его ввода в эксплуатацию в 1992 году претерпел множество изменений, особенно в отношении систем активной брони и вспомогательного вооружения, что делает этот танк одним из самых лучших в классе, говорит эксперт. Специалист подчёркивает комбинированную броню российской боевой машины, состоящую из композитного сплава, комплекс динамической защиты «Контакт 5» с системой предупреждения о пуске «Штора 1». По словам специалиста, одна из поздних моделей танка с индексом «С» является самым успешным экспортным танком нашего времени.

Российский танк Т-90 принят на вооружение армии России в 1992 году. Танк по технической задаче проекта совместил в себе лучшие качества предыдущих моделей, таких как Т-64, Т-72 И Т-80. Машина принимала участие во множестве локальных военных конфликтах, среди которых бои в Южной Осетии и война в Сирии.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Ирака получили партию Т-90С в 2019 году. Иракские военные планируют заменить танки Abrams производства США на российские машины. Контракт на поставки российской бронетехники стороны заключили в 2017 году.