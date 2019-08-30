https://static.news.ru/photo/8001725a-cb32-11e9-adf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Уникальный истребитель Су-47, представленный на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском впервые с 2007 года, впечатлил западных журналистов. Как отметил в своей статье авиаэксперт Том Демерли, летательный аппарат является одним из лучших образцов работы российских конструкторов.

Су-47, называемый иначе как «Беркут» или «Золотой Орёл», показали широкой публике в 1997 году. Тогда он существовал лишь в единственном экземпляре и предназначался для испытаний передовых технологий — новых систем управления и общих конструктивных особенностей. Самой яркой деталью истребителя стали крылья обратной стреловидности. В 2007 году СУ-57 был представлен на МАКС, однако с тех пор Демерли ни разу его не видел. Поэтому появление Су-47 стало приятным сюрпризом для двадцати с лишним фотографов.

Когда «Беркут» появился на буксире, его было сложно распознать. С приближением опытные фотографы сразу поняли, что стали свидетелями чего-то особенного, — заметил специалист.

Корпус Су-47 выполнен с применением композитных материалов, в частности углеродного волокна. Управление истребителем происходит посредством цифровой системы на основе электроприводов. Некоторые новшества, примененные на «Беркуте», сейчас реализуются для производства новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее News.ru писал, что одной из самых ярких новинок, представленных в рамках Международного авиасалона МАКС-2019 в Жуковском, стал двухместный самолёт с двигателем от легкового автомобиля. Воздушное судно получило название PJ-II Dreamer. Он получает тягу от двигателя мощностью 388 лошадиных сил. Это позволяет ему совершать фигуры высшего пилотажа, поднимаясь на высоту до 4000 метров