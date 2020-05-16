Российский сенатор перечислил территории, которые Киев может потерять

https://static.news.ru/photo/9d1b7856-9768-11ea-a911-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/lnlnln-1131094

Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что на Украине назрел раскол и что это приведёт к тому, что Киев может потерять ряд территорий.

В интервью «Парламентской газете» он отметил, что за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье. На этих территориях традиционно общаются на русском языке.

Раскол в украинском обществе очень глубокий, — приводит издание слова сенатора.

Джабаров добавил, что такая ситуация вызывает опасения в России. В Москве считают, что президент Владимир Зеленский фактически не руководит страной.

По мнению сенатора, на ухудшение политической ситуации влияют «определённые силы». При этом Джабаров допускает, что украинские власти до конца года могут сообщить о выходе из Минских договорённостей.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров убеждён, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет добиться мира в Донбассе. Однако ему не позволяют двигаться в этом направлении и реализовывать Минские договорённости.