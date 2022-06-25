Российский инфекционист отказался считать оспу обезьян пандемией Инфекционист Тимаков: оспу обезьян нельзя считать пандемией

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Оспу обезьян нельзя считать пандемией, поскольку в настоящее время насчитывается небольшое количество заболевших. Такое мнение высказал ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков. Ранее с призывом объявить о пандемии обезьяньей оспы выступила Всемирная сеть здравоохранения. Специалист полагает, что вирус не грозит проблемами в глобальном масштабе.

Никаким образом нельзя считать это заболевание пандемией. Болеют единицы, оно не высококонтагиозное. Вирус может быть чем-то изменился, но не представляет опасности в глобальном масштабе, — пояснил Тимаков.

Он напомнил, что вирус передаётся при тесном контакте с заражённым. При этом передача заболевания от животного человеку является гораздо более опасной, чем передача от человека к человеку. Во втором случае вирус теряет свои патогены.

Врач также отметил, что повышенное наблюдение за въезжающими в РФ из стран, где уже зафиксированы случаи заражения, обосновано и правильно.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что число подтверждённых случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи. Он подчеркнул, что такое количество заболевших появилось за шесть недель с момента получения информации о трёх заболевших в Великобритании.