Российских журналистов задержали в Турции

https://static.news.ru/photo/1749fd98-362c-11eb-9575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farhan/wikimedia.org

Сотрудников российского телеканала НТВ задержали полицейские в пригороде Стамбула. После этого они перестали выходить на связь.

Силовики доставили их в отдел утром 3 декабря, затем связь с ними прервалась. В 21:00 мск один из них отправил в редакцию короткое сообщение.

ntv.ru

Нас почему-то до сих пор держат, — написал он.

Связаться с ними никому не удалось. Задержаны репортёр передачи «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, говорится на сайте канала.

По данным РИА Новости, вещатель активно взаимодействует с российским МИД и генконсульством в Турции, а дипломаты прикладывают усилия для прояснения ситуации.

Ранее в Латвии задержали сотрудников русскоязычных порталов Baltnews и Sputnik по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. У них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски. Изъяли технику и средства связи. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. Все лица, которым предъявили обвинения, — граждане Латвии, писал NEWS.ru.