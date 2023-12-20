Российских киберспортсменов отстранили от турнира по Rainbow Six Siege Российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Rainbow Six Siege

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Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнире по шутеру Rainbow Six Siege, сообщили в Telegram-канале игроков. Причиной стала их национальность.

Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков, — сообщили представители Virtus.pro.

В составе команды выступают россияне Павел p4sh4 Косенко, Дмитрий Always Митрахович, Данила dan Донцов, Данил JoyStiCK Габов и Артур ShepparD Ипатов. Киберспортсмены были приглашены на турнир Malta Cyber Series VII.

В Virtus.pro заявили, что не намерены закрывать глаза на проявление дискриминации. Представители команды подчеркнули, что незамедлительно уведомили об этом компанию Ubisoft, которая является разработчиком игры Rainbow Six Siege.

Ранее в Федерации компьютерного спорта (ФКС) России заявили, что введение новых тестов, в том числе на скорость кликанья мышкой, пойдет на пользу киберспорту. В организации отметили, что для киберспортсменов крайне важны мелкая моторика и скорость реакции. Так, средний показатель игроков во время матча варьируется от 350 до 400 действий в минуту.