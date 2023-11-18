В ФКС России рассказали о новом «крайне важном» тесте для киберспортсменов ФКС: клик-тест по мыши приближает киберспортсменов к соревнованиям

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Введение новых тестов для киберспортсменов, в том числе кликанья мышкой на скорость, пойдет отечественному киберспорту на пользу, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России (ФКС). Там пояснили, что новые требования стали ближе к тому, чем приходится заниматься киберспортсменам непосредственно на соревнованиях.

Мелкая моторика и скорость реакции крайне важны для киберспортсменов: так, например, средний показатель их действий в минуту во время матча варьируется от 350 до 400, — отметили в ФКС.

В пресс-службе добавили, что сдача нормативов по физическим упражнениям по-прежнему актуальна, так как, не имея соответствующей подготовки, сложно сохранять высокую концентрацию на протяжении всего матча. Однако тесты на моторику и реакцию наиболее репрезентативны для такого вида спорта.

Как стало известно ранее, на прохождение клик-теста киберспортсменам отводится 30 секунд. Для его сдачи участникам необходимо сделать за указанное время минимум 205 нажатий на левую клавишу мыши, девушкам — 195. Кроме того, появилась проверка зрительно-моторной реакции на световые сигналы.

В сентябре президент Владимир Путин анонсировал проведение в Дальневосточном федеральном округе ежегодного турнира по киберспорту. По словам главы государства, мероприятие состоится в конце текущего года. Он призвал отечественные компании обратить внимание на киберспортивную отрасль и оказать ей необходимую поддержку.