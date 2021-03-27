Российских хакеров заподозрили в атаке на австралийский телеканал

https://static.news.ru/photo/6dd66eae-8fa4-11eb-99a4-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Австралийский телеканал Channel Nine был вынужден прервать трансляцию прямого эфира из-за хакерской атаки.

Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, что мы сможем вернуться к нормальной сетке вещания, — говорится в сообщении вещателя, опубликованном в Twitter.

При этом портал TV Blackbox со ссылкой на экспертов по безопасности заявил, что судя по уровню сложности взлома «атака, скорее всего, была проведена в России».

По словам экспертов, предполагаемые хакеры намеревались помешать трансляции в понедельник программы Under Investigation, посвящённой России.

Как писал NEWS.ru, ранее компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая якобы связана с Россией. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов. Большинство из них входят в состав Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.