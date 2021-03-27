Российских хакеров заподозрили в атаке на австралийский телеканал

Австралийский телеканал Channel Nine был вынужден прервать трансляцию прямого эфира из-за хакерской атаки.
Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, что мы сможем вернуться к нормальной сетке вещания, — говорится в сообщении вещателя, опубликованном в Twitter.
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По словам экспертов, предполагаемые хакеры намеревались помешать трансляции в понедельник программы Under Investigation, посвящённой России.
Как писал NEWS.ru, ранее компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая якобы связана с Россией. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов. Большинство из них входят в состав Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.