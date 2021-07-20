Российские военные отправятся на совместные учения с Узбекистаном

Около 1,5 тысячи военных России и Узбекистана примут участие в совместных учениях у границы с Афганистаном. Об этом сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

Учения пройдут с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Узбекистана. Планируется, что к мероприятиям будет привлечено около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.

В ходе учений военнослужащие двух стран отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения.

Ранее сообщалось, что совместные учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана пройдут в 20 км от границы с Афганистаном. Они состоятся с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон. Основой российского воинского контингента станут подразделения 201-й военной базы. Также в учениях примут участие специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.