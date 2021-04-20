Российские БПЛА круглосуточно следят за соблюдением перемирия в Карабахе

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Российско-турецкий центр продолжает контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Мониторинг обстановки ведётся круглосуточно с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Каждый полёт российских БПЛА «Орлан-10» и «Форпост» может продолжаться до 10 часов. В основном беспилотники используются для мониторинга горной, лесистой и труднодоступной местности, также их задействуют в сопровождении автомобильных и транспортных колонн.

Бортовые средства позволяют с достоверной точностью определять координаты заявленных объектов и соответствие их фактическому местоположению, — цитирует пресс-служба Минобороны РФ начальника службы беспилотной авиации Александра Крепышева.

Изображения с БПЛА непрерывно поступают в пункт управления совместного центра. Там анализируются все перемещения военной техники и личного состава и фиксируются факты пересечения линии соприкосновения.

В начале апреля российский лидер Владимир Путин обсудил ситуацию в Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они предметно рассмотрели вопросы обеспечения мира и безопасности, а также социально-экономического развития региона. Кроме того, президенты говорили о ходе восстановления транспортных коммуникаций в регионе.

Тогда же беседа по Карабаху состоялась между министрами обороны РФ и Армении Сергеем Шойгу и Вагаршаком Арутюняном. Они обсудили ситуацию с урегулированием и другие представляющие взаимный интерес вопросы.

Как сообщалось ранее, Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Однако пока со стороны Еревана по данному вопросу нет никакой ответной реакции. Он также заявил, что страница конфликта в Карабахе уже закрыта, но ситуация всё ещё остаётся довольно хрупкой.