Российские самолёты начали летать в обход Белоруссии

Российские авиаперевозчики выполнили около десяти рейсов в обход Белоруссии. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на источники в авиаотрасли.
Речь идёт о рейсах, совершённых 27 мая. При этом наименования авиакомпаний и направления полётов
Сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины, — подчеркнул источник.
Он добавил, что компании заранее запросили у властей возможность облететь Белоруссию.
Кроме этого, по данным РИА Новости, австрийская Austrian Airlines и французская Air France проинформировали, что
Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске. На борту находился Роман Протасевич — экс-редактор канала NEXTA, признанного в республике экстремистской организацией. Он был арестован. Вместе с ним силовики задержали и его девушку Софию Сапегу, гражданку России.
На Западе произошедшее назвали актом государственного пиратства и призвали освободить оппозиционера. Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелётов через Белоруссию. О приостановке полётов через воздушное пространство республики объявили ряд крупнейших мировых авиакомпаний, в том числе Lufthansa, Air France, Finnair.
Россия ограничивать транзит гражданских самолётов через Белоруссию в третьи страны не стала.