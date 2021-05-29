Российские самолёты начали летать в обход Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8581bbfa-c076-11eb-9393-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские авиаперевозчики выполнили около десяти рейсов в обход Белоруссии. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Речь идёт о рейсах, совершённых 27 мая. При этом наименования авиакомпаний и направления полётов не уточняются .

Сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины, — подчеркнул источник.

Он добавил, что компании заранее запросили у властей возможность облететь Белоруссию.

Кроме этого, по данным РИА Новости, австрийская Austrian Airlines и французская Air France проинформировали, что получили от России разрешение на рейсы в Москву в обход Белоруссии. До этого несколько вылетов были отменены из-за согласования новых точек входа в воздушное пространство РФ.

Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске. На борту находился Роман Протасевич — экс-редактор канала NEXTA, признанного в республике экстремистской организацией. Он был арестован. Вместе с ним силовики задержали и его девушку Софию Сапегу, гражданку России.

На Западе произошедшее назвали актом государственного пиратства и призвали освободить оппозиционера. Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелётов через Белоруссию. О приостановке полётов через воздушное пространство республики объявили ряд крупнейших мировых авиакомпаний, в том числе Lufthansa, Air France, Finnair.

Россия ограничивать транзит гражданских самолётов через Белоруссию в третьи страны не стала.